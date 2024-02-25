Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'ı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'ı mağlup etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray\'ı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 105-97 mağlup etti. Claudia Cuic ve Dearica Hamby'nin 34'er sayısıyla öne çıkan Melikgazi Kayseri Basketbol, galibiyete ulaştı.

25.02.2024 21:06  Güncelleme: 21:09
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 105-97 mağlup etti.

Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 10, Aaryn Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Dearica Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 17

Galatasaray: Nalyssa Smith 33, Myisha Hines Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, Teaira McCovan 26, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde, Bria Hartley 11, Julie Vanloo 6

1.Periyot: 28-21 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 58-42 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 81-64 (Melikgazi Kayseri lehine)

5. faulle çıkan: Büşra Akbaş (38.07) (Galatasaray) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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