Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 Sayı Farkla Yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 62 Sayı Farkla Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.

16.03.2024 15:37
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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8

Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5

1. Periyot: 30-41

Devre: 45-80

3. Periyot: 64-127

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
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