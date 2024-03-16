Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 5, Sena Işık 4, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak 20, Öykü Taşkın 14, Elanur Demir 16, Şara Baş 8
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 20, Fatmanur Karakaş 10, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 21, Candan Eylül Dikmen 4, Petronyte 33, Goncagül Kavak 8, Damla Gezgin 18, Nazlı Bircan Gökdemir 18, Holmes 5
1. Periyot: 30-41
Devre: 45-80
3. Periyot: 64-127
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar: 1. Grup: Küçükçekmece Sinopspor 1-2 Kepezspor, 52 Orduspor 2-1 Edirnespor. 2. Grup: Hacettepe 1945 SK 1-0 Turgutluspor, Kemerkent Bulvarspor 2-0 TPAO Batman Petrolspor. 3. Grup: Bornova 1877 1-0 Darıca Gençlerbirliği. 4. Grup: İdaş Çatalcaspor 2-0 Orduspor 1967.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak kayak, snowboard ve kızakla kayma imkanı buluyor. Mart ayında bile kar yağışının devam etmesiyle birlikte kayakseverler, Ilgaz Dağı'nda keyifli bir sezon geçiriyor.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu söyledi.
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