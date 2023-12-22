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Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes'i mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes'i mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya'nın Movistar Estudiantes ekibini 76-63 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. İlk çeyreği 30-6 önde bitiren Kayseri ekibi, maçı da kontrol ederek galip geldi.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes\'i mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
22.12.2023 - 00:01,
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Movistar Estudiantes ekibini 76-63 mağlup etti.

Sahasında oynadığı ilk maçı da 81-55 kazanan Kayseri ekibi, rövanş karşılaşmasını da kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Maça hızlı başlayan ve ilk çeyreği 30-6 önde bitiren Melikgazi Kayseri Basketbol, devre arasına 42-24 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek sonunda İspanyol ekibi farkı 12 sayıya (45-57) indirse de son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Kayseri temsilcisi, salondan 76-63 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes'i mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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