Melikgazi Kayseri Basketbol, Movistar Estudiantes\'i mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Movistar Estudiantes ekibini 76-63 mağlup etti.
Sahasında oynadığı ilk maçı da 81-55 kazanan Kayseri ekibi, rövanş karşılaşmasını da kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Maça hızlı başlayan ve ilk çeyreği 30-6 önde bitiren Melikgazi Kayseri Basketbol, devre arasına 42-24 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek sonunda İspanyol ekibi farkı 12 sayıya (45-57) indirse de son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Kayseri temsilcisi, salondan 76-63 galip ayrıldı.
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