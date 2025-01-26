Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a Yenildi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a Yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor\'a Yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a 76-81 skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu Aerial Powers, 25 sayı kaydetti.

26.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:40
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SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 19, Doğa, Gonca 2, Meltem, Şuğranur, Powers 25, Diallo 12, Fall 12

OGM ORMANSPOR: Epoupa 11, Manolya 16, Duygu 2, Zeynep Şevval 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra 10, Berger 14

1'İNCİ PERİYOT: 21 – 20

DEVRE: 30 - 37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57 - 57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'a 76 – 81'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Aerial Powers oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a Yenildi - Son Dakika

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