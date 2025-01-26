SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 19, Doğa, Gonca 2, Meltem, Şuğranur, Powers 25, Diallo 12, Fall 12
OGM ORMANSPOR: Epoupa 11, Manolya 16, Duygu 2, Zeynep Şevval 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra 10, Berger 14
1'İNCİ PERİYOT: 21 – 20
DEVRE: 30 - 37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57 - 57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'a 76 – 81'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Aerial Powers oldu.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a Yenildi - Son Dakika
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