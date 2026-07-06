Melikgazi Kayseri Basketbol Süper Lig'den çekildi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol Süper Lig'den çekildi

06.07.2026 11:15
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Mali sıkıntılar nedeniyle 21 yılın ardından Melikgazi Kayseri Basketbol, Süper Lig'de mücadele etmeyecek.

Kadın basketbolunda 3'ü Avrupa'da olmak üzere toplam 5 kez final oynama başarısı gösteren Melikgazi Kayseri Basketbol, gelecek sezon Süper Lig'de yer almama kararı aldı.

Kadın Basketbol Süper Ligi'ne 2005-2006 sezonunda ilk adımını atan Kayseri ekibi, geçen sezona kadar kesintisiz 21 yıl bu ligde mücadele etti.

Lig macerasına TED Kayseri Koleji olarak başlayan takım, daha sonra Panküp Şeker Spor ve Kayseri KASKİ adıyla mücadelesini sürdürdü.

Kayseri ekibi, 2014'te AGÜ Spor Kulübü, 2018'de Bellona Kayseri Basketbol ve son olarak 2023'te Melikgazi Kayseri Basketbol adıyla parkede mücadelesini verdi.

Ekonomik sıkıntılar yaşanan kulübün yetkilileri, yaptıkları açıklama ile takımın maddi imkansızlıklar nedeniyle gelecek sezon ligde mücadele edemeyeceğini duyurdu.

Tarihi finallerle dolu

Sık sık isim değiştirse de 21 yıl Süper Lig'de mücadele eden Kayseri'nin kadın basketbolundaki temsilcisi, bu süreçte çok sayıda önemli başarıya imza attı.

Kayseri ekibi, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) final oynayarak adını Avrupa'da da duyurdu.

Aynı kupada 2015-2016'da yarı final, 2023-2024'te çeyrek final oynama başarısı gösteren takım, ligde ise 2014-2015 yılında finalde Galatasaray'a yenilerek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Basketbol takımı, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı da göstermişti.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda seyirci rekoru kırdı

Ligdeki başarısını Avrupa'ya da taşıyan takım, 2013 yılı Kadınlar Avrupa Kupası final maçında 11 binin üzerinde seyirciye ulaşmıştı.

O dönemki ismiyle Kayseri KASKİ ile Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Kayseri'de oynanan kupa finali rövanş maçı, 11 binin üzerinde seyirciyle Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

Basketbol, Kayseri, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol Süper Lig'den çekildi - Son Dakika

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