Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak - Son Dakika
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Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak

06.09.2022 08:53
Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 17 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul yapacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 17 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul yapacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Başkanlığı, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Yakup Yüksel adı ile yapılan açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü Derneğinin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeler görüşülmek üzere 17.09.2022 Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplanma yeter sayısı sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 24.09.2022 tarihinde yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Olağanüstü Genel Kurul'da tüzük değişikliği ile yönetim ve denetim kurulunun faaliyet ve mali raporları okunup ibra edilecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Basketbol'da genel kurul yapılacak - Son Dakika
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