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Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; Kübra Erat'ı transfer etti. 2024-2025 sezonu öncesi kolları sıvayan sarı kırmızılılar son olarak İlkem Yapı Tarsusspor forması giyen 29 yaşındaki Kübra Erat'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Tarsusspor formasıyla 27 maçta görev alan oyun kurucu 148 sayı üretti.

Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan Kübra Erat, sarı kırmızılı takımda başarılı olmak istiyor. - KAYSERİ