Melikgazi Kayseri Basketbol Yeni Sezona Başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; yeni sezon çalışmaları için bugün saat 16.00'da parkeye çıkacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Ligi'nde mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol ekibi, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 16.00'da KadirHasSporSalonu'nda başlayacak. Oyuncular, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçerken, kontrollerin tamamlanmasından sonra sezonun ilk çalışması için topbaşı yapacak.

Yerli oyuncuların katılımı ile başlayacak olan yeni sezon çalışmalarına yabancı oyuncu ve yeni transferlerin önümüzdeki günlerde katılması bekleniyor. - KAYSERİ