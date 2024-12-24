Melikgazi Kayseri Basketbol, Zorlu Kocaeli Deplasmanında - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Zorlu Kocaeli Deplasmanında

Melikgazi Kayseri Basketbol, Zorlu Kocaeli Deplasmanında

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısının ilk haftasında yarın Kocaeli'de Danilos Pizza ile karşılaşacak. İlk yarıyı 14 puanla 9. sırada tamamlayan Melikgazi, son üç maçını kaybetti ve galibiyet hedefliyor. Maç, saat 18.00'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

24.12.2024 09:08
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısının ilk hafta maçında yarın Kocaeli deplasmanında Danilos Pizza takımına konuk olacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 14 puan ile 9. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısına yarın Kocaeli deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasman maçında Danilos Pizza takımına konuk olacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak hakem üçlüsü görev yapacak. Melikgazi Kayseri Basketbol ligde oynadığı son üç maçı kaybederken, yarın oynayacağı maçtan galibiyet ile ayrılarak yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Danilos Pizza takımı 83-71 kazanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, Zorlu Kocaeli Deplasmanında - Son Dakika

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