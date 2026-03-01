Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe ile Play-Off'ta - Son Dakika
Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe ile Play-Off'ta

Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe ile Play-Off\'ta
01.03.2026 11:49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe Opet ile Play-Off eşleşmesine girdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Ligi 8. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off hakkı elde ederken rakibi Fenerbahçe Opet oldu.

Bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlayamayan ancak ardından yaptığı transferler ile toparlanarak adını Play-Off'a yazdırarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol'da Play-Off ilk eşleşmesinin hazırlıkları tamamladı. Kayseri temsilcisi, ligi ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Şampiyonluk yolunda Play-Off ilk eşleşmesi İstanbul'da başlayacak. İki takım arasındaki ilk maç 2 Mart Salı günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 13.00'de oynanacak. İkinci maç ise 3 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda 13.00'de başlayacak. Seri bir ekibin galibiyetlerde 2-0 üstünlüğü yakaladığında bitecek ve yarı finale çıkan belirlenmiş olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

