Melikgazi Kayseri'nin Yeni Transferi: Honey Kaur - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri'nin Yeni Transferi: Honey Kaur

Melikgazi Kayseri\'nin Yeni Transferi: Honey Kaur
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Melikgazi Kayseri Basketbol, 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur'u kadrosuna kattı.

Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur'u renklerine bağladı. Son olarak Ringwood Hawks takımında forma giyen 23 yaşındaki oyuncu 2026-2027 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Kaynak: İHA

Basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri'nin Yeni Transferi: Honey Kaur - Son Dakika

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