Melikgazi Kayseri'nin Yeni Transferi: Honey Kaur
Melikgazi Kayseri Basketbol, 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur'u kadrosuna kattı.
Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur'u renklerine bağladı. Son olarak Ringwood Hawks takımında forma giyen 23 yaşındaki oyuncu 2026-2027 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Kaynak: İHA
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