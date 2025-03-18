Melikgazi Kayseri, Play-Off\'larda Fenerbahçe ile Kapışacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Ligi 8. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off hakkı elde ederken rakibi Fenerbahçe oldu.

Bu sezon ING Kadınlar Basketbol SüperLigi'ne iyi başlayamayan ancak ardından yaptığı transferler ile toparlanarak adını Play-Off'a yazdırarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol'da Play-Off ilk eşleşmesinin hazırlıkları devam ediyor. Kayseri temsilcisi, ligi ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Şampiyonluk yolunda Play-Off ilk eşleşmesi İstanbul'da başlayacak. İki takım arasındaki ilk maç 26 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 14.00'da oynanacak. İkinci maç ise 28 Mart Cuma günü Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde saat 15.00'da başlayacak. Seri bir ekibin galibiyetlerde 2-0 üstünlüğü yakaladığında bitecek ve yarı finale çıkan belirlenmiş olacak. - KAYSERİ