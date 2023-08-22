Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti - Son Dakika

Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti

Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti
Son Güncelleme: 22.08.2023 09:20

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti.

Son olarak Ego dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı. Bir süredir Yazıcı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini ilan etti.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan aşk dedikodusuna sessiz kalmış ancak Yazıcı, Instagram hesabından güzel oyuncunun bir karesini paylaşmıştı. Sevgilisinin paylaşımına da sessiz kalan Pamuk, 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Yazıcı ile yurt dışı tatilinde çektirdiği romantik kareleri paylaştı. Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu sadece siyah kalp emojisi koydu. Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımına Özgecan Gürel ve Sevda Erginci'den tebrik yorumu geldi.

İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın pozları...

Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti - Son Dakika
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