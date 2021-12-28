İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.
Şarkıcı Carolina Alurralde,18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.
Carolina, "Jose'den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.
Jose Sosa'nın adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Spor › Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti - Son Dakika Spor