Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti

İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Şarkıcı Carolina Alurralde,18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.

'ARAMIZDAKİ AŞK BİTTİ"

Carolina, "Jose'den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.

O İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Jose Sosa'nın adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.