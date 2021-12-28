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Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti - Son Dakika

Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti

28.12.2021 17:53

Adı bir dönem oyuncu Melisa Döngel ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın evliliğinde yeni gelişme yaşandı. Carolina Alurralde, eşi Jose Sosa'yı terk etti. İşte detaylar...

İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Şarkıcı Carolina Alurralde,18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.

'ARAMIZDAKİ AŞK BİTTİ"

Carolina, "Jose'den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.

O İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Jose Sosa'nın adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
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Melisa Döngel, Fenerbahçe, Jose Sosa, Carolina, Magazin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Spor Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti - Son Dakika
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