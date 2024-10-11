Melisa Tasa Balkan Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Melisa Tasa Balkan Şampiyonluğu Hedefliyor

Melisa Tasa Balkan Şampiyonluğu Hedefliyor

Milli atlet Melisa Tasa, 20 Ekim'deki seçmelere hazırlanıyor ve Romanya'daki şampiyonluğu hedefliyor.

11.10.2024 11:16
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Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü milli atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki atlet, spor hayatına Kırıkkale Olimpik Spor Kulübünde devam ediyor.

Milli atlet Melisa Tasa, AA muhabirine, atletizme 2017'de başladığını söyledi.

Ortaokul öğrencisiyken antrenörünün bir yarışmayla ilgili astığı afiş sayesinde spora başladığını anlatan Tasa, "O dönemde atletizmle bir alakam yoktu. Afişteki ödülü görünce yarışmaya katılmak istedim ve başvuru yaptım. İlk olarak 1500 metre kros seçmesinde ikinci olmuştum. Yedi yıldır da devam ediyorum. Bu süreçte Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüklerim oldu. Balkan Kros Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim." diye konuştu.

"Destek verildiğinde kızlar da bütün spor branşlarında yer alabilir"

Milli atlet Tasa, 20 Ekim'de düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası seçmelerine hazırlandığını belirterek, "Seçmeleri kazanırsam Romanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacağım. Orada şampiyonluk hedefliyorum. Hemcinslerim de ne olursa olsun hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitsinler, bırakmasınlar. Asla inançlarını yitirmesinler. Destek verildiğinde kızlar da bütün spor branşlarında yer alabilir." dedi.

Tasa, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'e de teşekkür etti.

Yılmaz: "Biz antrenörden önce babayız"

Antrenör Abdullah Yılmaz, 3 kız babası olarak kızlarının ve kız sporcuların 11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü'nü kutladığını söyledi.

Kız sporcularla antrenman yaptıklarını, yarışlara katıldıklarını ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Melisa Tasa da 8 yıldır öğrencim. Ortaokuldan aldık, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi. Kendisiyle haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Verdiğimiz emekler sonucu Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Bunlar çalışmanın, hikayenin, gayretin ve azmin ürünü. Melisa şu anda Balkan Kros Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor. Orada seçilirse 8 Kasım'da Romanya'da ülkemizi temsil edecek."

Yılmaz, "Biz antrenörden önce babayız. Çocuklarımıza sahip çıkıldığı, destek olunduğu ve onların elinden tutulduğu zaman, hem eğitim hem de spor alanında iyi yerlere geliyorlar. Biz de aileler de bununla gurur duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Romanya, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

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