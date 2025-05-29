Melli: "Üst üste 3 maç kaybedemeyiz!" - Son Dakika
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Spor

Melli: "Üst üste 3 maç kaybedemeyiz!"

Melli: "Üst üste 3 maç kaybedemeyiz!"
29.05.2025 10:51
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Fenerbahçe Beko'nun Melli'si, EuroLeague zaferinde motivasyonun kaybetmeme hissiyatı olduğunu söyledi.

EUROLEAGUE şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli basketbolcusu Nicolo Melli, normal sezonda Monaco ve Panathinaikos'a karşı galibiyet alamamalarına rağmen Final Four'da iki ekibi de mağlup ederek kupaya ulaşmalarıyla ilgili, "Bu bize aynı rakibe karşı üst üste 3 maç kaybedemeyiz, kaybetmemeliyiz hissiyatı veriyor. Orada aslında motivasyonumuz o oldu. İki maçta da zorlandığımız anlar vardı. Özellikle Monaco karşılaşmasında geriye düştüğümüz anlar vardı ama iki karşılaşmada da maçın genelini çok iyi oynayarak rakiplerimize karşı istediğimizi almış olduk" dedi.

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon oldu. Kupayla İstanbul'a dönen Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenledi. Bu organizasyonda tecrübeli İtalyan basketbolcu Nicolo Melli Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Zor bir sezon olduğunu ama iyi bitirdiklerini aktaran Nicolo Melli, "Genel olarak iyi bir sezondu. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Zor bir sezondu. Ama bu sadece bizim için değil bütün takımlar için geçerli. Zorlandığımız anlar, inişler ve çıkışlar oldu. Sezonu bitirme şeklimizle çok iyi bir sezon olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'AYNI RAKİBE KARŞI ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAYBEDEMEYİZ'

Normal sezonda iki maçta da mağlup oldukları Monaco ve Panathinaikos'a 3'üncü kez mağlup olmamaları gerektiğinin kendilerini motive ettiğini belirten Melli, "Şu an bu bize aynı rakibe karşı üst üste 3 maç kaybedemeyiz, kaybetmemeliyiz hissiyatı veriyor. Orada aslında motivasyonumuz o oldu. İki maçta da zorlandığımız anlar vardı. Özellikle Monaco karşılaşmasında geriye düştüğümüz anlar vardı ama iki karşılaşmada da maçın genelini çok iyi oynayarak rakiplerimize karşı istediğimizi almış olduk" şeklinde konuştu.

'ÇOK DUYGUSAL VE MUTLUYDUM'

Monaco maçının son anlarında ve maçın ardından duygusal anlar yaşayan Melli, o anlarla ilgili "Çok duygusal ve mutluydum. Bunu gizlemek istemedim. Her şeyi o an içimden geldiği şekilde yaşadım. Böyle büyük bir başarının ardından insanın böyle duyguları ve böyle bir mutluluğu gizlemesine gerek yok bence" sözlerini sarf etti.

'TARAFTARIMIZ HER SALONDA BİZİMLE'

Sarı-lacivertli taraftarların, her yerde takıma destek olduklarını belirten İtalyan basketbolcu, "Çok mutluyum. Taraftarlarımız sadece burada değil her salonda bizimle birlikte. Bu başarı onlar için. Aynı zamanda onlarla elde ettiğimiz bir başarı. Onların desteği her zaman bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Melli: 'Üst üste 3 maç kaybedemeyiz!' - Son Dakika

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