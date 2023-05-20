Milan'ı eleyerek İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline bilet alan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı büyük ilgi gördü.
Milano sokaklarında turlayan Hakan Çalhanoğlu arabasında "Söyleyim Bayburt'un Vasfı Halini" türküsünü dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli futbolcu gönderisine "özlem" notunu düştü.
10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İtalyan devinin kupayı kazanması durumunda ilk kez A Milli Takım forması giyen bir futbolcu, Devler Ligi kupasını kaldırmış olacak.
Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Memleket hasretiyle yanıp tutuşan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın göbeğinde bangır bangır Bayburt türküsü dinledi - Son Dakika