Menajeri açıkladı: Galatasaray\'la transferde görüşüyoruz

Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra kaleci arayışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

''GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜYORUZ''

Galatasaray'ın Yunan ekibi PAOK'un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski ile görüştüğü iddia edilmişti. Hırvat Milli takımının kalesini koruyan 25 yaşındaki file bekçisinin menajeri Federico Pastorello, Sarı-kırmızılılarla çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan İtalyan menajer, "Galatasaray, Kotarski ile ilgileniyor, görüşüyoruz. Ancak birinci seçenek olarak değil." dedi.

SEZON RAKAMLARI

PAOK'un 3 yıl önce Gorica'dan 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Kotarski'nin takımıyla 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Hırvat kaleci, bu sezon PAOK formasıyla çıktığı 46 maçta 57 gol yerken, 15 maçı gol yemeden tamamladı.