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Menderes Belediyespor'un genç boksörleri, ablalarının izinden gidiyor - Son Dakika

Menderes Belediyespor'un genç boksörleri, ablalarının izinden gidiyor

21.02.2022 11:10
Menderes Belediyespor'un genç boksörleri, ablalarının izinden gidiyor

Adana'daki Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Menderes Belediyespor Kadın Boks Takımı sporcuları Tuğba Nur Uzun ve Esmanur Lök, olimpiyat kotasına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'daki Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Menderes Belediyespor Kadın Boks Takımı sporcuları Tuğba Nur Uzun ve Esmanur Lök, olimpiyat kotasına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcuların antrenörü Oktay Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuğba Nur ve Esmanur'un başarıdan başarıya koştuğunu ve kendilerini gururlandırdıklarını söyledi.

İki sporcunun Türkiye'yi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını aktaran Çiçek, ilk hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Genç sporcuların, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu gibi ablalarının izinde ilerlediğine işaret eden Çiçek, "Onlarla birlikte antrenman yaptılar, birlikte güldüler, birlikte ağladılar. Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç kadın boksuna büyük önem veriyor. Menderes Belediyesi de kadın boks takımı kurarak desteğini gösterdi. Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar'a çok teşekkür ediyoruz. Biz başarıdan başarıya koşuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, bu çocuklara inanıyoruz, güveniyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Avrupa ve dünya bizden korksun, diyorum." diye konuştu.

Babasının manavında çalışırken keşfedildi

Adana'daki şampiyonada 50 kiloda birinciliğe ulaşan ve bu unvanı 3. kez elde eden Tuğba Nur Uzun, babasının manavında çalıştığı dönemde antrenör Oktay Çiçek'in kendisini keşfetmesiyle boksla tanıştığını açıkladı.

Antrenörünün yönlendirmesi öncesi voleybol oynadığını, boksa olan yeteneğiyle bu sporda daha hızlı ilerleme kat ettiğini dile getiren Tuğba Nur Uzun, gençlerde art arda 3. şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Genç sporcu, önlerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyatlarının olduğunu belirterek, "Sırasıyla hepsinde derece almayı düşünüyorum." dedi.

Spora başlarken hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirlediğini ifade eden Tuğba Nur, "Hedefim aynı şekilde devam ediyor. Bu başarılar onun merdivenleri gibi, ona ulaşmak için basamakları çıkmaya başladım." diye konuştu.

Tuğba Nur Uzun, boksla uğraşmaya başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Boks okuluma iyi yansıdı. Sporu ve derslerimi bir arada idare edebiliyorum. Boks, hayatımı komple değiştirdi, çok şey kattı. Konuşmama olsun, ortamlara girip çıkmam olsun... Fiziksel olarak vücut yapımın gelişiminde de katkılarını görüyorum."

Esmanur Lök, diş hekimi olmak istiyor

Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda birinciliğe ulaşan Esmanur Lök ise eğitimine Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam ettiğini, öğrenimini Diş Hekimliği Fakültesi'nde sürdürmek istediğini söyledi.

Boksa hobi amaçlı başladığını kaydeden Esmanur Lök, "Büyük hedeflerim yoktu. Ancak bırakamadım sonrasında, dünya şampiyonluğu istiyorum artık." ifadelerini kullandı.

Esmanur Lök, spora başlamadan önce içine kapanık birisi olduğunu belirterek, sporun öz güvenini arttırdığını da sözlerine ekledi.

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Olimpiyat, İzmir, Adana, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Menderes Belediyespor'un genç boksörleri, ablalarının izinden gidiyor - Son Dakika Spor


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