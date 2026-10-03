Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yapıp 9 puana yükseldi - Son Dakika
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Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yapıp 9 puana yükseldi

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Menemen FK, Adana Demirspor\'u 2-0 yenerek 3\'te 3 yapıp 9 puana yükseldi
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK, evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Gollerini 55 ve 58'inci dakikalarda Burak Enes Fıstıkçıoğlu'nun attığı Menemen 9 puana yükseldi, sezon başında 48 puanı silinen Adana Demirspor eksi 44 puanda kaldı.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü üst üste üçüncü galibiyetini evinde son sıradaki Adana Demirspor'u 2-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 55 ve 58'inci dakikalarda 21 yaşındaki Burak Enes Fıstıkçıoğlu attı. Bu skorla kötü başladığı ligde 3'te 3 yapan Menemen FK 9 puana ulaştı. Borçları yüzünden sezon başında 48 puanı silinen Adana Demirspor ise eksi 44 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
MenemenFutbolAdanaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yapıp 9 puana yükseldi - Son Dakika
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