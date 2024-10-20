Menemen FK, Aksarayspor'u 2-0 Yendi

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi paylaşan Menemen FK - 68 Aksarayspor maçının kazananı 2-0'lık skorla Menemen FK oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinin 75'inci dakikasında Mazlum Demir'in attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+8'inci dakikada Emirhan ile 2'nci golü kaydetti. Bu sonuçla Menemen FK mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Menemen FK namağlup bir şekilde puanını 22'ye yükseltip liderliği perçinledi. 68 Aksarayspor ise ilk yenilgisini alıp 19 puanla ikinci sıraya adını yazdırdı.