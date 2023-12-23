Menemen FK, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kazanıp play-off potasına çok yaklaşan Menemen Futbol Kulübü yarın ilk devrenin son maçında evinde Amed Sportif Faaliyetler takımı ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Sıralamada 28 puanla 7'nci basamakta yer alan Menemen FK'nın deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını kaydeden Vural, "Devre arasına play-off potasında girmek istiyoruz. Son maçlarda iyi sonuçlar aldık, devamını getirmek istiyoruz" dedi.