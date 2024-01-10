Menemen FK, Atakan Üner\'i kadrosuna kattı

Menemen FK, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla play-off hattında giren Menemen FK, transfer döneminin açılmasıyla kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İzmir eikibi, son olarak Düzcespor forması giyen Atakan Üner'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Düzcespor formasıyla başlayan ve genç yaş gruplarında Milli Takım formamızı da terletmiş 24 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner ile 1,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Atakan Üner'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR