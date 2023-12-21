Menemen FK, deplasmanda Belediye Derincespor\'u 3-2 yenerek 3\'te 3 yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Belediye Derincespor'u 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Puanını 28'e çıkaran sarı-lacivertliler Play-Off kapısına dayandı. Menemen FK, Yılmaz Vural yönetiminde deplasmanlarda ise çok iyi performans sergiledi. İzmir ekibi Vural'la çıktığı 4 dış saha maçını da kayıpsız geçti. Son olarak gurbette Iğdır FK'ya kaybeden Menemen FK, deplasmanda Denizlispor, Düzcespor, İskenderunspor ve Derincespor'u art arda mağlup etmeyi başardı. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldığını belirten Yılmaz Vural, "Bu hafta evimizde Arnavutköy Belediyespor'la oynayıp 2023 yılını bitireceğiz. Play-Off hattıyla aramızda 1 puan fark var. Biz kazanıp rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Devre arasına Play-Off'un içinde girmek en büyük arzumuz" dedi.