Menemen FK, Derince'de Yenilerek Play-Off Hedefine Yöneldi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasında üst üste Yeni Mersin İdmanyurdu ve Karaman FK maçlarını kazanıp çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü'nün serisi Derince deplasmanında son buldu. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Belediye Derincespor'a 3-2 kaybeden Menemen FK zirve yolunda yara aldı. Lider Serik Belediyespor'un maç fazlasıyla 9 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler artık tamamen Play-Off'a odaklandı. Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, üzücü bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Yarışa tutunmak için her maç çok önemli. Bu mağlubiyet bizi geriye düşürdü. Ancak Play-Off hattındayız, mücadelemiz sürecek" dedi.