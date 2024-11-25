Menemen FK Düşüşünü Sürdürüyor: 2 Maçta 2 Yenilgi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, düşüşünü sürdürdü. Önceki hafta evinde Somaspor'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son maçında da deplasmanda düşme hattındaki Diyarbekirspor'a 1-0 kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Lider Serik Belediyespor'un 5 puan gerisine düşüp 3'üncü sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Burhanettin Basatemür kötü gidişatı durduracaklarını belirterek, "2 maçımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Artık böyle bir lüksümüz kalmadı" dedi.