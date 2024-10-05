Menemen FK Elazığspor'la Zorlu Deplasmanda

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Vanspor'la 1-1 berabere kalan zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Elazığspor'un rakibi olacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK'da Vanspor maçında kırmızı kart gören Seçim Can mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, geçen sezondan beri 31 maçtır yenilmeyen Elazığspor'un da kendileri gibi zirve hedefi taşıdığını belirterek, "13 puana sahip iki takımın maçı olacak. Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Maça iyi hazırlandık, elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.