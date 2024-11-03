TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yenilgisini geçen hafta deplasmanda alan lider Menemen Futbol Kulübü, evinde Erbaaspor'u rahat geçerek koltuğunu korudu: 2-0. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 19'uncu dakikada penaltıdan Mazlum ve 45+1'inci dakikada Emirhan kaydetti. 10 maçta 8'inci galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › Menemen FK, Erbaaspor'u 2-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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