Menemen FK, genç yıldızı Efe Taylan Altunkara'yı Erzincanspor'a sattı
TFF 2'nci Lig'de sezona günler kala Menemen FK, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Efe Taylan Altunkara'yı bonservisiyle kadrosuna kattıktan sonra aynı ligdeki Erzincanspor'a sattı. Devir görüşmelerinden sonuç alamayan Başkan Bilgin Tokul'un ise geri adım atarak takımı lige katılması için hazırlayacağı iddia edildi.
TFF 2'nci Lig'de sezonun başlamasına günler kala devir görüşmeleriyle gündemde olan Menemen FK'da genç sağ kanat Efe Taylan Altunkara yuvadan uçtu. Geçen sezon Manisa FK'dan kiraladığı Efe Taylan'ı temmuz ayında bonservisiyle kadrosuna katan sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu aynı ligde yer alan Erzincanspor'a sattı. Efe geçen sezon 30 maçta 7 gol, 4 asistle oynamıştı.
Öte yandan lige katılmama kararı aldıktan sonra kulübü devretmek için yatırımcı adaylarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Başkan Bilgin Tokul'un geri adım atarak takımın lige katılmasını sağlayacağı iddia edildi. Başkan Tokul'un sezon devam ederken yatırımcı arayışlarına devam edeceği dile getirildi.
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