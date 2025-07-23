Menemen FK, Göktürk Efe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Menemen FK, Göktürk Efe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Menemen FK, Göktürk Efe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
23.07.2025 14:44
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Menemen FK, 2007 doğumlu stoper Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen FK, 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İzmir'e taşınan 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün, kariyerine TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK altyapısında devam etti. Geçtiğimiz sezon U17 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için sezon içerisinde La Liga ekibi Leganes ve Levante resmi teklifte bulundu. Bu durum üzerine harekete geçen İzmir ekibi, Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, A takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, La Liga, Menemen, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

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