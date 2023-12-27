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Menemen FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da başlıyor - Son Dakika
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Menemen FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da başlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ikinci devrenin hazırlıklarına başlamak için 2 Ocak Salı günü Antalya'da kampa girecek. Yönetim, takımın başına tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ı getirerek performanslarını yükseltmeyi başardı. İzmir ekibi, 31 puanla play-off hattında yer alıyor ve şampiyonluk hedefliyor.

Menemen FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya\'da başlıyor
27.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 15:10
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 2 Ocak Salı günü Antalya'da kampa girerek ikinci devrenin hazırlıklarına başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, sezona Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, işler istediği gitmeyince 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımın başına tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ı getirdi. Vural yönetiminde iyi bir performans sergileyerek yükselişe geçen sarı-lacivertli ekip, devre arasına 31 puanla play-off hattında girmeyi başardı. Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını hızlandırıp şampiyon olmak isteyen İzmir ekibinin kamp programı da belli oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız devre arası kampı öncesi çalışmalarını sabah gerçekleştirilen dayanıklılık testiyle tamamladı. Ekibimiz 2. yarı hazırlıklarına 2 Ocak günü Antalya'da start verecek" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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