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Menemen FK Kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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Menemen FK Kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu

Menemen FK'da forma şansı bulamayan 35 yaşındaki kaleci Oğuz Çalışkan, Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu. Menemen FK ise yeni bir kaleci arayışına girdi.

Menemen FK Kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor\'a transfer oldu
28.12.2023 - 11:28,
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Menemen FK'dan ayrılan 35 yaşındaki kaleci Oğuz Çalışkan, Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk devresini 31 puanla play-off hattında tamamlayan Menemen FK'da son haftalarda forma şansı bulamayan 35 yaşındaki file bekçisi Oğuz Çalışkan, Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 13 maça çıkan Oğuz Çalışkan, kalesinde 17 gol görürken 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Öte yandan Menemen FK'nın da, Çalışkan'ın takımdan ayrılışından sonra Bora Göymen'e alternatif olabilecek bir kaleci arayışına girdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Menemen FK Kalecisi Oğuz Çalışkan Arnavutköy Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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