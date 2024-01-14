 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Karaman FK ile berabere kaldı: 1-1. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Karaman FK takımı 59'uncu dakikada İbrahim Can'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Menemen FK, 60'ıncı dakikada Sedat Şahintürk ile rakibine cevap verdi: 1-1. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Menemen FK bu sonuçla 32 puana ulaşıp Play-Off barajının dışında kaldı. Karaman FK ise puanını 22 yaptı.

Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı
14.01.2024 - 16:13,
Abone Ol

İZMİR,

STAT: İlçe

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Mert Baykal, Gökmen Çambel

MENEMEN FK: Kıvanç - Mazlum, Muhammed Emir, Feyyaz, Okan (Dk. 70 Recep), Mertcan, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Atakan), Özkan (Dk. 59 Emre) (Dk. 83 İbrahim), Orhan, Mehmet Alp, Sedat Cengiz

KARAMAN FK: Mert - Alper, Mete, Ahmet Furkan, Kadir Kaan (Dk. 87 Berkan), İbrahim Can (Dk. 90+1 Onur Taha), Erdem, Yılmaz (Dk. 46 Ömer Faruk), Polat, Oktay (Dk. 46 Artun), Ahmet Karademir

GOLLER: Dk. 59 İbrahim Can (P.) (Karaman FK), Dk. 60 Sedat Şahintürk (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Feyyaz (Menemen FK), Erdem, Alper (Karaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Karaman FK ile berabere kaldı: 1-1.

lk yarısı golsüz sona eren müsabakada Karaman FK takımı 59'uncu dakikada İbrahim Can'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Menemen FK, 60'ıncı dakikada Sedat Şahintürk ile rakibine cevap verdi: 1-1. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Menemen FK bu sonuçla 32 puana ulaşıp Play-Off barajının dışında kaldı. Karaman FK ise puanını 22 yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Karaman, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:33:39. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen FK, Karaman FK ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement