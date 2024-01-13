 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen FK, Karaman FK ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK, Karaman FK ile karşılaşacak

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanarak Play-Off hattına girdi. Yarın oynanacak olan Karaman FK maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Menemen FK, evinde rakibiyle karşılaşacak. Menemen, ara transfer döneminde 5 takviye yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Menemen FK, Karaman FK ile karşılaşacak
13.01.2024 - 12:14,
Abone Ol

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp devre arasına Play-Off hattında giren Menemen Futbol Kulübü, yarın ikinci yarının ilk maçında evinde Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 31 puanı bulunan sarı-lacivertlilerin teknik patronu Yılmaz Vural, Karaman FK maçını kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Vural, "İlk yarının son haftalarında iyi bir performans gösterip ilk 6 içine girdik. Evimizde kazanıp tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi. Ara transfer döneminde 5 takviye yapan Menemen, Düzcespor'dan 10 numara Sedat Cengiz, orta saha oyuncusu Emre Gündoğdu, kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, Bucaspor 1928'den stoper Mazlum Demir ve kaleci Kıvanç Küçükkarış sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Karaman, Menemen, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Karaman FK ile karşılaşacak - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 13:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen FK, Karaman FK ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement