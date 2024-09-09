Menemen FK, Karaman FK'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Menemen FK, Karaman FK'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı

Menemen FK, Karaman FK\'yı mağlup ederek 2\'de 2 yaptı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karaman FK'yı 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başardı. Mazlum Demir ise 2 maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

09.09.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Menemen FK, Karaman FK galibiyetiyle birlikte TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2'de 2 yapmayı başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yaz döneminde Yılmaz Vural'ın yerine getirdiği Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'le lige iyi bir giriş yapmayı başardı. İlk hafta iç sahada Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0'la geçen Menemen FK, ikinci haftada Karaman FK'ya konuk oldu. İzmir ekibi, zorlu geçen müsabakayı 90. dakikada Mazlum'un golüyle 2-1 kazandı. Böylece sarı-lacivertliler, 2'de 2 yapmayı başardı. Basatemür'ün öğrencileri, gelecek hafta iç sahada oynayacakları Belediye Derincespor mücadelesini de hatasız geçerek galibiyet serine devam etmek istiyor.

Mazlum Demir, 2 maçta 2 gol attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yenilgisiz yoluna devam eden Menemen FK'da, Mazlum Demir golleriyle katkı vermeye devam ediyor. Yeni Mersin İdman Yurdu maçında penaltıdan rakip fileleri sarsarak bu sezonki takımının ilk golünü kaydeden 33 yaşındaki savunmacı, ikini haftada Karaman FK müsabakasında yine sahneye çıktı ve 90. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Böylece Mazlum Demir, şu ana kadar oynanan iki maçı da boş geçmemiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menemen FK, Karaman FK'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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