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Menemen FK Liderliğini Sürdürdü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta sonunda Menemen FK, averajla liderliğini korudu.

26.10.2024 22:16
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. haftanın ardından Menemen FK, averajla liderliğini korudu.

Grupta 9. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi.

Kırmızı Grup'ta puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ97111741322
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR97111761122
3.SERİK BELEDİYESPOR96301881021
4.BUCASPOR 19289621148620
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR9522157817
6.ANKARA DEMİRSPOR93511310314
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR AŞ94141416-213
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ AŞ9333149512
9.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ93331110112
10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ93241311211
11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK9252913-411
12.SOMASPOR93151011-110
13.MERKÜR JET ERBAASPOR9234814-69
14.BELEDİYE DERİNCESPOR9153611-58
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL AŞ9126614-85
16.GİRESUNSPOR9126513-85
17.NAZİLLİ SPOR A.Ş.9126921-125
18.DİYARBEKİR SPOR AŞ9036417-133

Kaynak: AA

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