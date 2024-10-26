Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. haftanın ardından Menemen FK, averajla liderliğini korudu.
Grupta 9. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi.
Kırmızı Grup'ta puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|9
|7
|1
|1
|17
|4
|13
|22
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|9
|7
|1
|1
|17
|6
|11
|22
|3.SERİK BELEDİYESPOR
|9
|6
|3
|0
|18
|8
|10
|21
|4.BUCASPOR 1928
|9
|6
|2
|1
|14
|8
|6
|20
|5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|9
|3
|5
|1
|13
|10
|3
|14
|7.KARACABEY BELEDİYE SPOR AŞ
|9
|4
|1
|4
|14
|16
|-2
|13
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ AŞ
|9
|3
|3
|3
|14
|9
|5
|12
|9.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|1
|12
|10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|2
|4
|13
|11
|2
|11
|11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|9
|2
|5
|2
|9
|13
|-4
|11
|12.SOMASPOR
|9
|3
|1
|5
|10
|11
|-1
|10
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|9
|2
|3
|4
|8
|14
|-6
|9
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|9
|1
|5
|3
|6
|11
|-5
|8
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL AŞ
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|-8
|5
|16.GİRESUNSPOR
|9
|1
|2
|6
|5
|13
|-8
|5
|17.NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|9
|1
|2
|6
|9
|21
|-12
|5
|18.DİYARBEKİR SPOR AŞ
|9
|0
|3
|6
|4
|17
|-13
|3
Son Dakika › Spor › Menemen FK Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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