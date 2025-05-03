Menemen FK, Play-Off'a Üst Sıradan Girdi

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 3-2 yenen Menemen FK, normal sezonu 4'üncü sırada bitirdi ve Play-Off etabında ev sahibi takım avantajını kazandı. Maça hızlı başlayan Menemen FK, 5'inci dakikada Emirhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler dakikalar 12'yi gösterdiğinde bu kez Seçim Can'ın golüyle sevindi, durum 2-0 oldu. Play-Off mücadelesi veren Beyoğlu takımı 65'inci dakikada Fatih'in golüyle farkı 1'e indirirken, 69'uncu dakikada Bilal maça dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2. Seçim Can bu kez 88'inci dakikada sahne aldı ve Menemen FK'nın 3'üncü golünü attı. Sahadan galibiyetle ayrılan Menemen FK, 64 puanla ligi 4'üncü bitirdi ve Play-Off'ta 5'inci Vanspor'la eşleşti.