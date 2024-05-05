Menemen FK, Play-Off'ta 24 Erzincanspor ile eşleşti - Son Dakika
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Spor

Menemen FK, Play-Off'ta 24 Erzincanspor ile eşleşti

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada tamamlayarak Play-Off'ta 4. sıradaki 24 Erzincanspor'la eşleşti. Yılmaz Vural ve öğrencileri, önemli bir fırsatı kaçırarak saha avantajını rakibe kaptırdı. İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda birer galibiyetleri bulunuyor. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın oyuncularıyla yapacağı toplantıda hedefin üst lig olduğu ifade edilecek.

05.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 5. sırada tamamlayarak Play-Off'ta 4. sıradaki 24 Erzincanspor'la eşleşti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 36. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Normal sezonu 65 puanla tamamlayan Yılmaz Vural ve öğrencileri, play-off maçları öncesinde önemli bir fırsatı kaçırdı. 24 Erzicanspor, son haftayı hatasız geçerek 66 puanla 4. sıraya yükseldi ve play-off birinci tur maçlarında saha avantajını ele geçirdi. Tek maç usulü oynanacak eşleşme 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

İki takım arasında normalde sezonda oynanan maçlarda Menemen FK rakibini dış sahada 2-0 mağlup ederken, evinde oynadığı karşılaşmayı ise 2-1 kaybeden taraf oldu. Böylece iki takımında birbirine karşı birer galibiyeti bulunuyor.

Öte yandan teknik direktör Yılmaz Vural'ın play-off maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yapacağı ve hedeflerinin mutlak olarak üst lig olacağını ifade edeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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