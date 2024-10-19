Menemen FK ve 68 Aksarayspor Kritik Maçta Karşılaşacak

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 19 puan ve artı 12 averajla zirveyi paylaşan Menemen Futbol Kulübü ve 68 Aksarayspor yarın İzmir'de kritik maçta karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, çok zorlu ve çekişmeli bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. İki takımın da aynı performansı gösterdiğini belirten Basatemür, "Sezon başı olmasına rağmen heyecanı yüksek bir lig oynuyoruz. Kazanıp rakibimizle aramızdaki puan farkını 3'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.