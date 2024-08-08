Menemen FK Yönetimine Yeni Asbaşkan

Spor

Menemen FK yönetimi, asbaşkanlık görevine Savaş Görer'in getirildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Menemen FK, teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ü getirirken, transfer çalışmaları kapsamında da Erhan Öztürk, Eyüp Poyraz, Seçim Can Koç, Taner Gümüş, Erkan Gövercin ve Eren Fansa'yı kadrosuna kattı. İzmir ekibinde bir hamlede yönetim için yapıldı ve asbaşkanlık görevine Savaş Görer'in getirildiği duyuruldu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İlçemizin önde gelen iş insanlarından Savaş Görer, Menemenimizdeki tüm dinamiklerin harekete geçmesi ve kulübümüzün bir üst lig hedefi doğrultusunda asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Görer'e yeni görevinde başarılar dileriz. Spor kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR