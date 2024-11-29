Menemen FK, Zirve Yarışında Kritik Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Menemen FK, Zirve Yarışında Kritik Maça Çıkıyor

Menemen FK, Zirve Yarışında Kritik Maça Çıkıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, lider Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, mutlak galibiyet hedeflediklerini belirtti.

29.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş başladıktan sonra üst üste Somaspor ve Diyarbekirspor'a yenilip zirve yarışında ağır yara alan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde liderliği kaptırdığı Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 33 puanla zirveye kurulan Serik Belediyespor'un 5 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Menemen FK'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlak galibiyet hedeflediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibimizi yenerek yeniden iddialı konuma gelmeyi amaçlıyoruz. Galibiyetten başka sonuç düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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