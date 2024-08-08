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TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul, asbaşkanlık görevine Savaş Görer'i getirdi. Daha önce şirketleşen kulüpte Görer, Tokul'la birlikte çalışacak.

Sarı-lacivertli kulüp, "İlçemizin önde gelen iş insanlarından Sayın Savaş Görer, Menemen'imizdeki tüm dinamiklerin harekete geçmesi ve kulübümüzün bir üst lig hedefi doğrultusunda asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Görer'e yeni görevinde başarılar dileriz. Spor kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.