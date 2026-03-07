Menemen, Gebzespor ile Kritik Maçta - Son Dakika
Menemen, Gebzespor ile Kritik Maçta

Menemen, Gebzespor ile Kritik Maçta
07.03.2026 12:00
Menemen, son 6 maçında kötü gidişata son vermek için Gebzespor'u ağırlıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grupta son 6 maçında 5 yenilgi ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Gebzespor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda İbrahim Güner'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından haftaya 9'uncu sırada giren sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Bilal Kısa kazanıp kötü gidişata son vereceklerine inandığını dile getirdi.

Kaynak: DHA

Gebzespor, Menemen, Spor, Son Dakika

