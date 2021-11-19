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Menemenspor 3 puan peşinde - Son Dakika

Menemenspor 3 puan peşinde

19.11.2021 11:24
Menemenspor 3 puan peşinde

Menemenspor, yarın konuk edeceği Balıkesirspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Menemenspor, yarın konuk edeceği Balıkesirspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarında Balıkesirspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da Menemen ilçe Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Kemal Elmas yapacak.

Hedef galibiyet

Ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan Menemenspor, 15. sırada yer alıyor. Lige verilen milli aradan önce iki maç üst üste deplasmana oynayan sarı-lacivertliler, önce Boluspor'a 1-0, ardından İstanbulspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Son olarak 16 Ekim 2021 tarihinde sahasında Samsunspor'u ağırlayan İzmir temsilcisi, 34 günlük aranın ardından yeniden iç saha maçına çıkacak. Ligde bugüne kadar iç sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Menemenspor, iyi performansını Balıkesirspor karşısında da sürdürerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mamadou Ba ve kart cezalısı Mazlum Demir mücadelede forma giyemeyecek. - İZMİR

Menemenspor 3 puan peşinde
Menemenspor 3 puan peşinde

Abdullah Uğur, Balıkesirspor, Spor Toto, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor 3 puan peşinde - Son Dakika Spor


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