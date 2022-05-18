Menemenspor Ahmet Sağat'i gönderecek - Son Dakika
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Menemenspor Ahmet Sağat'i gönderecek

18.05.2022 11:57
Menemenspor Ahmet Sağat'i gönderecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sağat'i satma kararı aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sağat'i satma kararı aldı. Eski teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerinin Menemenspor'un kapısını çaldığı ifade edildi.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'in devre arasında değeri 2 milyon TL olarak belirlenen Ahmet Sağat için yaz döneminde en az 3 milyon TL'lik bir bonservis bedeli istediği kaydedildi. Bu sezon 35 lig maçına çıkarak büyük istikrar yakalayan Ahmet, 17 gol atıp 4 de asist yaptı. Ahmet'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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