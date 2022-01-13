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Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde - Son Dakika

Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde

13.01.2022 13:28
Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde

Menemenspor, yarın konuk edeceği Bandırmaspor'u mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Menemenspor, yarın konuk edeceği Bandırmaspor'u mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Menemenspor, yarın Bandırmaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 1 puanla dönen Menemenspor, 22 puanla küme düşme hattının üzerinde 15. sırada yer alıyor. Son olarak 14. haftada deplasmanda oynadığı Kocaelispor karşılaşmasında 3 puan elde eden sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Menemenspor, Bandırmaspor'u mağlup ederek hem bu kötü seriyi sonlandırmak hem de küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. - İZMİR

Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde
Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde

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Bandırmaspor, Spor Toto, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Bandırma karşısında galibiyet peşinde - Son Dakika Spor


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