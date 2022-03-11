Menemenspor'da Ahmet Sağat fırtınası esiyor - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek nefes alan alt sıralardaki Nasadoge Menemenspor'da golcü Ahmet Sağat takımını sırtladı. Sezon başında Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu 27 maçta 14 gol atarak çok iyi bir çıkış gösterdi. Ahmet, son maçta Samsunspor'a 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Menemenspor'un gol yükünü çeken gurbetçi futbolcu devre arasında transferin gözde ismi oldu. Süper Lig'den birçok kulübün izlediği Ahmet'in sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli ile satılacağı kaydedildi. Ahmet Sağat 14 gollük katkının yanı sıra 3 de asist yaptı ve direkt 17 gole etki etti. Menemenspor, devre arasında Ahmet için 2 milyon TL bonservis istemişti.