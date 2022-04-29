Menemenspor'da Recep Yazıcı dönemi - Son Dakika
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Menemenspor'da Recep Yazıcı dönemi

29.04.2022 14:23
Menemenspor'da Recep Yazıcı dönemi

Menemenspor, Teknik Direktör Recep Yazıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Teknik Direktör Recep Yazıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Recep Yazıcı ile anlaşmaya vardı. 62 yaşındaki teknik adam, İzmir'e gelerek 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, hayırlı olmasını diledi. - İZMİR

Menemenspor'da Recep Yazıcı dönemi
Menemenspor'da Recep Yazıcı dönemi

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Altınordu'nun gözü rakiplerde Altınordu'nun gözü rakiplerde Menemenspor yeni sayfa açacak Menemenspor yeni sayfa açacak

Recep Yazıcı, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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