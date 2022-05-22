Menemenspor'dan hüzünlü veda - Son Dakika
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Menemenspor'dan hüzünlü veda

22.05.2022 13:00
Menemenspor'dan hüzünlü veda

Spor Toto 1'inci Lig'e geçen hafta veda eden Nasadoge Menemenspor, son maçında aynı kaderi yaşayan Bursaspor'a 1-0 mağlup olarak sezona hüzünlü veda etti.

Spor Toto 1'inci Lig'e geçen hafta veda eden Nasadoge Menemenspor, son maçında aynı kaderi yaşayan Bursaspor'a 1-0 mağlup olarak sezona hüzünlü veda etti.

Gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek İzmir ekibinde teknik direktör Recep Yazıcı genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıktı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Her 2 takım oyuncularını kutluyorum. Biz ve rakibimiz genç ağırlıklı kadrolarla sahada yer aldı. Yapabildiğimiz kadar bir oyun çıktı ortaya. Amacı olmayan bir maç olsa da ortada bir oyun ve zaman zaman zevkli bir mücadele oldu. Son 4 maç geldim. Bir şeyler yapmak istedik ama olmadı. Benim buradan tüm başkan ve yöneticilere mesajım var. Artık Türk futbolunda öz kaynak düzenine geçmemiz şart" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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