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Menemenspor genç Gökay'la imzaladı - Son Dakika

Menemenspor genç Gökay'la imzaladı

09.02.2022 11:43
Menemenspor genç Gökay'la imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u evinde 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyete imza atan Nasadoge Menemenspor, genç sol bek Gökay Özer'i transfer etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u evinde 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyete imza atan Nasadoge Menemenspor, genç sol bek Gökay Özer'i transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Uşakspor takımından sol bek 21 yaşındaki Gökay Özer ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertliler ayrıca altyapısından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Mustafa Güneş'le profesyonel sözleşme imzaladı.


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Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor genç Gökay'la imzaladı - Son Dakika Spor


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